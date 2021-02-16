رضيعة بـ50 ألف جنيه: جيران الواقعة يروون تفاصيل «بيع الضنا» في القليوبية

سيطرت حالة من الدهشة والذهول على أهالي شارع منطقة قصر ثقافة كفر شكر بعد علمهم بقيام جارهم عبد العزيز الصياد وزوجته بعرض طفلتهما للبيع بـ50 ألف جنيه، مؤكدين أنها واقعة فريدة في مدينتهم العريقة، ملتمسين العذر للمتهمين بأن ظروفهم الصعبة ومعاناة الأم من مرض نفسي هو السبب.ورفض أشقاء المتهم (عبدالعزيز الصياد) الإدلاء بأي تصريحات حيال الواقعة، مؤكدين أنه لا دخل لهم بالموضوع وأنهم علموا بتلك الواقعة من وسائل الإعلام بعد أن أبلغوا الشرطة في نطاق محل سكنهم بكفر شكر باختفاء المتهمين منذ يومين دون أن يعلموا عنهم شيئًا بعد أن أخبروهم بخروجهم لشراء بعض الاحتياجات من مدينة بنها المجاورة ليفاجئوا بواقعة بيع طفلتهم بـ50 ألف جنيه، موضحين بأنهم رغم ظروف شقيقهم الصعبة بعمله غير المنتظم كانوا يساعدونه بالإنفاق عليه بين الحين والآخر.قال على ابراهيم، جار المتهمين إن حاجة الأب والأم للمال دفعتهم لارتكاب تلك الواقعة، مؤكدًا أن الغرض من تلك الواقعة أنهم انساقوا وراء بعض الإغراءات المادية تحت ضغط الحاجة والظروف المعيشية الصعبة وتراكم الديون عليهم وعدم قدرته على تسديدها في ظل حصوله على قروضه مبالغ مالية كبيرة.وناشد أشرف موسى، موظف وجار المتهمين، الجهات المسؤولة بمراعاة الظروف الصعبة التي دفعت الزوجين لارتكاب مثل تلك الواقعة بسبب قلة خبرتهم في الحياة، حيث أن عمرهم لم يتعدوا مرحلة الشباب وخاصة الأم.قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة في وقت سابق إجراء تحليل DNA للرضيعة ر.ع.أ، 6 أشهر وتسليمها إلى جدتها والدة والدتها المقيمة بإحدى قرى مدينة كفر شكر مع استمرار حبس المتهم وزوجته على ذمة التحقيقات، فيما حاول المتهم تبرير جريمته وزوجته بأنها السبب فيها حاجتهم للمال، خاصة في ظل تراكم الديون حيث تسببت في تفكيره في هذا الإعلان، خاصة أنه خاض تجربة السفر لإحدى الدول العربية ولم يوفق.كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا من مباحث الإنترنت يفيد اتفاق أم مع شخص ادعى أنه سعودى الجنسية على بيع طفلها بعلم زوجها الذى اصطحبته معها ومعهما الطفلة الرضيعة إلى مكان الاتفاق والتسليم والتسليم بميدان المؤسسة بشبرا وفور وصولها تم القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية ومباحث الإنترنت.تبين من تحريات المباحث الجنائية أن المتهمة ر. م وزوجها ع. أ اتفقا مع أحد الأشخاص ادعى أنه سعودى الجنسية على بيع طفلتهما ر.ع.أ (رضيع) مقابل 50 ألف جنيه واتفقا معه على التقابل بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.عقب تقنين الإجراءات، تم القبض عليهما واعترفا بارتكابهما الواقعة وكلفت إدارة البحث عن الحنائى بإجراء التحريات اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقال المتهمان أمام جهات التحقيق إن لديهما طفل آخر يبلغ من العمر عامين، ولحاجتهم المال تم عرض الطفله البيع نظير مبلغ 50 الف جنيه.أشار المتهمين إلى أنهما اتفقا على عمل منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشرط أن من يقوم بشرائها يكون من أسرة طيبة ونتمكن من رؤيتها، وأن الحاجة للمال كانت وراء ذلك.