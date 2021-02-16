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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل شخص بطلق ناري مجهول بطريق «السويس - القاهرة»

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:29 م
مقتل شخص
مقتل شخص
كريم أنور
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لقي شخص مصرعه، بعد نقله للمستشفى، متأثرا بإصابته بطلق ناري، خلال مروره بطريق السويس- القاهرة.

كان مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة سائق بطلق ناري ونقله لمستشفى خاص بطريق القاهرة – الإسماعيلية، قبل أن يتوفى متأثرا بإصابته.

وكشفت التحريات أن المجني عليه يدعى "م. س"، 43 سنة، أصيب بطلق ناري بالكتف، أطلقه عليه مجهولون خلال قيادته سيارته بمنتصف طريق السويس – القاهرة.

وأضافت التحريات أن سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى خاص بطريق الإسماعيلية، بناء على رغبته إلا انه توفي عقب وصوله.

وباشرت نيابة فيصل والجناين التحقيق في الواقعة، بإشراف المستشار محمد الغمراوي، المحامي العام لنيابات السويس، وانتقل أحمد الشناوي، وكيل النائب العام لموقع الحادث بالكيلو 65 بطريق السويس - القاهرة، لإجراء معاينة وعثر على فوارغ الطلقات النارية التي أطلقت على السائق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسؤالهم كما طلبت فحص الهاتف المحمول وبيان المكالمات التي جرت قبل الحادث، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة.

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