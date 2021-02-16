الكويت: توصيات جديدة من مجلس الأمة بشأن تداعيات كورونا

أقر مجلس الأمة الكويتي، في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء، لمناقشة إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، عددًا من التوصيات تتضمن تسريع إنجاز القوانين الخاصة بتعويضات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها على مجلس الأمة في أول جلسة.وتضمنت توصيات المجلس إسراع اللجان المختصة في مجلس الأمة بسرعة إنجاز ورفع التقارير الخاصة بقوانين التعويضات الخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة، وقانون إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعرضها على مجلس الأمة في أول جلسة باعتبارها أولوية، بالإضافة إلى قانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها.كما تضمنت مطالبة مجلس الوزراء الكويتي إعادة النظر في القرارات السابقة القاضية بإغلاق بعض الأنشطة وتغير ساعات العمل، كذلك تشكيل فريق طبي واقتصادي بحيث تكون القرارات الصادرة متوازنة طبيًا واقتصاديًا بين صحة المواطنين وحياتهم المعيشية.وأوصت الجلسة بتشكيل فريق إعلامي حكومي محترف، بحيث تكون الرسالة الإعلامية الطبية دقيقة بالمعلومات والإحصائيات والإرشادات الطبية، بالإضافة إلى التشديد في إجراءات دخول الوافدين إلى دولة الكويت وفِي الاحترازات الصحية، والتأكد من حصول الداخل إلى الدولة على شهادة الـpcr وخلوه من الإصابة بفيروس كوفيد 19.كما نصت توصيات الجلسة على زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا على مناطق الكويت المختلفة، وسرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية من دون مماطلة أو تسويف خلال فترة شهرين من تاريخه كحد أقصى، كذلك تأجيل الأقساط لمدة سنة.وقدم وزراء الصحة والمالية والتجارة والصناعة بالكويت شرحًا لإجراءات الحكومة في مواجهة الفيروس أمام مجلس الأمة، مؤكدين أن الأولوية حماية المنظومة الصحية، وأن القرارات المتعلقة بالأنشطة يتم تقييمها ومراجعتها كل فترة.من جهته، قال وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الحمود، إن هناك زيادة في عدد الإصابات وعدد من دخلوا غرف العناية وكذلك زيادة في عدد الوفيات، مؤكدًا أن هذه التطورات تتطلب إجراءات وقائية استباقية للحد من سرعة انتشار هذا الوباء.وحذر وزير الصحة الكويتي من أنه إذا لم تتخذ إجراءات فستزيد هذه الأرقام، مضيفًا: "قد نضطر لاتخاذ إجراءات أقسى من هذه الإجراءات إن لم يكن هناك التزام".وأكد الوزير أن حملة التطعيم قد تكون هي السبيل الوحيد للتخفيف من الوباء، مشيرًا إلى أنه تم إعداد 15 مركزًا للتطعيم جميعها دخلت مرحلة العمل.وأوضح أن 454 ألف شخص سجلوا في المنصة الخاصة، منهم 215 ألف مواطن و238 ألفا من الوافدين، لافتًا إلى أن إجمالي من تلقى اللقاح 137 ألفًا، منهم 119 ألف مواطن، 38 ألفًا منهم حصلوا على الجرعة الثانية.وطالب نواب الكويت، خلال المناقشة، بضرورة إعادة النظر في التدابير التي تتخذها الحكومة وتعويض الأنشطة المغلقة وتأجيل أقساط المواطنين، مشيرين إلى أن تأخر الإجراءات الحكومية الحاسمة أدت إلى هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع العام.وبينوا أن وزارة الصحة كانت سبّاقة في تطبيق الاشتراطات، ولكن توجد أيضًا العديد من القرارات المتخبطة مثل إغلاق بعض الأنشطة وتحديد أوقات زيارة المقابر، مؤكدين ضرورة السيطرة على المطار وعدم السماح بمغادرة المنفذ حتى ظهور نتائج العينات.