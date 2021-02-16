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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زين الدين: مصر ماضية فى البناء ومشروعات دعم الاقتصاد الوطنى

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:50 م
محمد عبد الله زين
محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية المشروعات القومية التي أصبحت تغطي كل أرجاء مصر، فضلًا عن التنوع في كافة القطاعات، وآخرها مجمع الإسماعيلية الطبي، الذي يضم مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة، فضلًا عن افتتاح 4 مستشفيات عسكرية هي (الزقازيق، دمنهور، النرجس، الياسمين).

وأكد النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تمضي قدمًا في مرحلة البناء والتنمية على كل المستويات، مؤكدا أن تلك المشروعات تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها في تلبية كافة متطلبات المواطنين في كافة المجالات.

ولفت زين الدين، إلى أن ما تشهده البلاد من عمليات التنمية لم يسبق له مثيل، خصوصا أن هذه المشروعات في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشروعات الصحية التي افتتحها الرئيس اليوم تمثل أهمية كبرى في الاهتمام بصحة المواطنين وتفعيلًا لما نص عليه الدستور في توفير العلاج لجميع المواطنين.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

كما شهد الرئيس افتتاح مركز العزيمة لمعالجة الإدمان بمحافظة البحر الأحمر، فضلًا عن افتتاح مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية ومستشفى أبوتيج للطب العلاجي بأسيوط، ومستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر والمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان.

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