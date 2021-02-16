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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عمليات التنمية المحلية»: سقوط أمطار على 5 محافظات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:27 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أحمد أبو المحاسن
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يتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إجراءات المحافظات فى التعامل مع هطول الأمطار، حيث تلقى تقريرًا من الادارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة عن اخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة لم ترتق إلى تجمعات مياه مع استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى مع تمركز المعدات في كافة المناطق المدرجة بالخطة المعدة لمجابهة الأمطار الغزيرة على مستوى المحافظة، بينما شهدت محافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مراكز ومدن المحافظات وجار العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الحالة الجوية مستقرة بباقي المحافظات مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا للتقلبات الجوية، وذلك بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعه المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة التى تم إقرارها مسبقا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء.

وأوضح شعراوي أن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا فى الشوارع منذ الصباح الباكر لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.

وأشار شعراوى الى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه اخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أول بأول.

وأضاف شعراوي أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم «الواتس آب»: وهو (01150606783) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: بعنوان (صوتك مسموع)، ورقم الخط الساخن: (15330) إضافة إلى البريد الإلكترونى [email protected]

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