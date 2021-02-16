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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يستغل مقتل جنوده ويشن عمليات علي سوريا والعراق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:34 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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استغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حادث مقتل 13 جنديا تركيا لشرعنة عملياته العسكرية على عدة جبهات في سوريا والعراق.

وقال أردوغان، في كلمته بالمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية بمدينة طرابزون: "سنوسع عملياتنا ضد حزب العمال الكردستاني، وبغض النظر عن العرين الذي يلجأ إليه الإرهابيون، سنعثر عليهم وندفنهم في أوكارهم التي يختبئون فيها"، وفقا لموقع " تركيا الآن".

وتابع أردوغان: "لن ننتظر قدوم التهديدات الإرهابية إلينا، سنذهب إلى الإرهابيين ونحطم رءوسهم في جحورهم أينما كانوا داخل الحدود وخارجها"، مضيفا أن عملية كارا تسببت في تقارب الشعب من بعضه البعض، لافتا إلى أن هذه العملية كانت السبب وراء تعزيز قرار تركيا بإنشاء منطقة آمنة خارج حدودها لحماية الأمة.

وقال أردوغان "باستثناء بعض الأصوات الخافتة لم نسمع تعليقا من العالم الغربي على مجزرة كارا شمال العراق".

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زعم عثور عناصر القوات المسلحة على جثث 13 تركيًا، وأضاف في بيان، أول أمس الأحد، أن تركيا شنت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في كارا بتاريخ 10 فبراير الجاري لتأمين حدودها والعثور على مواطنين مخطوفين، فيما يتهم مركز الدفاع الشعبي الحكومة التركية بتدبير الحادث والتضحية بمواطنيها لتحقيق أغراض سياسية ضد الأكراد في تركيا وخارجها.

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