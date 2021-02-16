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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت على شبكة قنوات CBC

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:04 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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ننشر خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت بعد أن تصدر المسلسل محركات البحث خلال الحلقات الماضية واشتعال الأحداث بطريقة كوميدية جذبت لها كل الفئات العمرية وخاصة الأطفال، وأصبح مسلسل في بيتنا روبوت حديث الجمهور عبر مواقع السوشيال ميديا وحققت المقاطع منه ملايين المشاهدات عبر صفحات القناة العاضة وشركة سينرجي المنتجة للمسلسل.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

نقدم لمتابعي "الدستور" تقرير عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الذي يعرض حاليا على شبكة قنوات CBC حيث يعرض في 6 أوقات مختلفة طوال اليوم عبر قناتي عرض مما يسمح لكل الفئات العمرية بمشاهدة المسلسل الجديد في أي وقت عبر قنوات CBC وقناة CBC DRAMA.

مواعيد إعادة مسلسل في بيتنا روبوت على قنوات CBC

ويعرض المسلسل الكوميدي الجديد على CBC العامة بواقع 3 مرات مختلفة يوميا المرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء على القناة العامة ويعاد المسلسل للمرة الأاولى في تمام الثانية والنصف صباحا والإعادة الثانية في الثانية عشرة ظهرا.

وتعرض الحلقة للمرة الأولى عبر قناة سي بي سي دراما للمرة الأولى في تمام العاشرة مساء بينما تعرض الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحا على القناة نفسها والمرة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا ويتواجد المحتوى كله في أي وقت عبر منصة واتش إت وتعرض المقاطع عبر صفحات قنوات سي بي سي وسينرجي.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت

يشارك في مسلسل في بيتنا روبوت نخبة كبيرة من النجوم الشباب على رأسهم الفنان الشاب والمنتج هشام جمال وشيماء سيف وليلى احمد زاهر وعمرو وهبة والنجمة دلال عبد العزيز والفنانة شيرين بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من ضيوف الشرف منهم ناهد السباعي وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن وأحمد فهيم وأوس أوس والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج شركتي روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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ننشر خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت بعد أن تصدر المسلسل محركات البحث خلال الحلقات الماضية واشتعال الأحداث بطريقة كوميدية جذبت لها كل الفئات العمرية وخاصة الأطفال وأصبح المسلسل حديث الجمهور عبر مواقع السوشيال ميديا وحققت المقاطع منه ملايين المشاهدات عبر صفحات القناة العاضة وشركة سينرجي المنتجة للمسلسل.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت


نقدم لمتابعي الدستور تقرير عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الذي يعرض حاليا على شبكة قنوات CBC حيث يعرض في 6 أوقات مختلفة طوال اليوم عبر قناتي عرض مما يسمح لكل الفئات العمرية بمشاهدة المسلسل الجديد في أي وقت عبر قنوات CBC وقناة CBC DRAMA، ويعرض المسلسل الكوميدي الجديد على CBC العامة بواقع 3 مرات مختلفة يوميا المرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء على القناة العامة ويعاد المسلسل للمرة الأاولى في تمام الثانية والنصف صباحا والإعادة الثانية في الثانية عشرة ظهرا، وتعرض الحلقة للمرة الأولى عبر قناة سي بي سي دراما للمرة الأولى في تمام العاشرة مساء بينما تعرض الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحا على القناة نفسها والمرة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا ويتواجد المحتوى كله في أي وقت عبر منصة واتش إت وتعرض المقاطع عبر صفحات قنوات سي بي سي وسينرجي.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت


يشارك في مسلسل في بيتنا روبوت نخبة كبيرة من النجوم الشباب على رأسهم الفنان الشاب والمنتج هشام جمال وشيماء سيف وليلى احمد زاهر وعمرو وهبة والنجمة دلال عبد العزيز والفنانة شيرين بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من ضيوف الشرف منهم ناهد السباعي وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن وأحمد فهيم وأوس أوس والمسلسل من إخراج وليد الحلفاوي ومن إنتاج شركتي روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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