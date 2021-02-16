مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت على شبكة قنوات CBC



مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

نقدم لمتابعي " الدستور " تقرير عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الذي يعرض حاليا على شبكة قنوات CBC حيث يعرض في 6 أوقات مختلفة طوال اليوم عبر قناتي عرض مما يسمح لكل الفئات العمرية بمشاهدة المسلسل الجديد في أي وقت عبر قنوات CBC وقناة CBC DRAMA.

مواعيد إعادة مسلسل في بيتنا روبوت على قنوات CBC

ويعرض المسلسل الكوميدي الجديد على CBC العامة بواقع 3 مرات مختلفة يوميا المرة الأولى في تمام الساعة الثامنة مساء على القناة العامة ويعاد المسلسل للمرة الأاولى في تمام الثانية والنصف صباحا والإعادة الثانية في الثانية عشرة ظهرا.

وتعرض الحلقة للمرة الأولى عبر قناة سي بي سي دراما للمرة الأولى في تمام العاشرة مساء بينما تعرض الإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحا على القناة نفسها والمرة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهرا ويتواجد المحتوى كله في أي وقت عبر منصة واتش إت وتعرض المقاطع عبر صفحات قنوات سي بي سي وسينرجي.