منى ممدوح في جلسة تصوير جريئة (صور)

تألقت الفنانة مني ممدوح بإطلالة أنيقة بلمسات خبيرة التجميل سناء فهد، ومن تصوير أحمد حجاج، وخطفت بها الأنظار بفستان أسود مكشوف الكتفين والصدر وهي تضع وريقات خضراء من شجرة الفراولة وتأكل حبات منها.ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها، ووضعت سناء فهد لها المكياج الهادئ من أحمر الشفاه، وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها، يذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، كما شاركت في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.