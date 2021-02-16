رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التحفظ على 30 طن فاصوليا مغشوشة و1500 قرص تسوس غلال بالغربية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:29 م
فاصوليا مغشوشة
فاصوليا مغشوشة
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (30 طن فاصوليا معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة - 1500 قرص لمكافحة تسوس الغلال السامة محظور تداولها)، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة مخزن لتجارة وتعبئة المحاصيل الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

موضوعات متعلقة

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

«الظابط قالي تعالي ورايا انت الحمار».. كواليس القبض على بهاء العمدة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الصور

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

إنفوجراف

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك