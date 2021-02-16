التحفظ على 30 طن فاصوليا مغشوشة و1500 قرص تسوس غلال بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (30 طن فاصوليا معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة - 1500 قرص لمكافحة تسوس الغلال السامة محظور تداولها)، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالكة مخزن لتجارة وتعبئة المحاصيل الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.