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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نموذج مؤتمر السيسي.. «المحسناوي» ساهم في رعاية مرضى كورونا وتوفي بالفيروس

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:21 م
المحسناوي
المحسناوي
ياسمين شعيب
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وطني حتى النخاع، جسد الوطنية في أبهي صورها، عمل في مستشفي النجيلة منذ افتتاحها بعد أن تم انتدابه من المحلة الكبري، وبعد تحويلها إلى مستشفى عزل لاستقبال العائدين من ووهان والمصابين بفيروس كورونا، أصر على استمراره بالعمل وسط أسرته الثانية وهم الطاقم الطبي بالمستشفى.

عاش السيد المحسناوي ملحمة طبية داخل مستشفى النجيلة المركزي التي تم تخصيصها للعزل، وشارك في علاج مصابي كورونا دون استسلام وضرب أروع الأمثلة في التضحية والتفاني في العمل حتى أصيب وتوفي في أبريل 2020، وقامت وزيرة الصحة بذكره كنموذج يحتذى به في لقاء رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح، ومدير مستشفى النجيلة السابق التي تم تخصيصها للعزل، خلال حديثه لـ"الدستور، إن السيد المحساني، تم انتدابه إلى مستشفى النجيلة، وعمل معه قرابة الـ5 سنوات، مؤكدا أنه من أوائل الأطقم الطبية التي أصرت على العمل بعد تحويل النجيلة إلى مستشفى عزل.

وأوضح أن "عم سيد" شارك في علاج مصابي كورونا دون عمله ما هو الفيروس وما هي مضاعفاته، مرددا: "كان راجل ومجتهد عمره ما قال للشغل لأ.. كان مواظب على الصلاة والصوم ويأتي إلى المستشفى قبل موعده.. كان علاقته كويسة بالجميع" مؤكدا أنه بعد إصابته كان مؤمن بقضاء الله وقبل وفاته كان دائما يوصي بالتفاني في تقديم الخدمة الطبية للمصابين.

وأضاف محمد عبدالله شلال، صدبق "عم سيد" خلال حديثه لـ"الدستور"، إنه من محافظة الغربية ويعمل أخصائي تمريض وقد عمل في مستشفى النجيلة المركزي، بعد تحويلها لمنطقة عزل، مؤكدا أن السيد المحسناوي كان صديقه الشخصي، وأن أكثر المواقف التي أثرت عليه أثناء عمله في المستشفي هي وفاة "سيد المحسناوى"، مرددا: "كان حنين عليا جدا وكان بيعتبرني ابنه".

وتابع أنه قبل وفاة "عم سيد" طلب مقابلته وطلب منه أن يعطي النقود الخاصة به بعيادة الأسنان إلى الدكتور محمد علي مدير المستشفى السابق وأعطاه الرمز الخاص بهاتفه المحمول لكي يبلغ أسرته في حالة وفاته "كان حاسس إنه هيموت.. كنت دائما بطمنه وأقوله إننا هنخرج مع بعض من المستشفى".

وأشار إلى أنه بعد وفاة "عم سيد" قام بتغسيله وتكفينه وهو يبكي حزنا عليه، "كان دائما بيقولي خليك جنبي ومتسبنيش" مشيرا إلى أن عم سيد كان دائما يوصيهم بالالتزام بالصلاة والتفاني في علاج مصابي كورونا.

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