هيئة الأركان المشتركة الأمريكية تعقد اجتماعات لبحث هجمات أربيل

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماعات لبحث هجمات أربيل في إقليم كردستان العراق، وفق لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وأعلن التحالف الدولي، الثلاثاء، أن هجوم أربيل تم بواسطة 14 صاروخًا، وتسبب بمقتل مدني وإصابة 9 آخرين.ورأى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن "العمل الإرهابي الذي استهدف أربيل يتزامن مع جهودنا لإبعاد العراق عن الصراعات، ويهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق"، مؤكدا مواصلة الجهود "لعدم تحويل العراق إلى حديقة خلفية للصراعات".وفي وقت سابق، وجه الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، وذلك لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي.