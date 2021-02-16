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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إيناس عبدالحليم تثني على اهتمام الرئيس بالقطاع الصحي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:34 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الحليم
عائشة حسن
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أثنت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، على زيارة الرئيس السيسي لمحافظة الإسماعيلية، وافتتاحه المجمع الطبى المتكامل وعدد من المشروعات الكبرى في قطاع الصحة، عبر الفيديو كونفرانس، مؤكدة "أن الدولة المصرية تسعى لتطوير المنظومة الصحية".

وأكدت عبدالحليم، في بيان، أن الرئيس وجه عدد من الرسائل خلال كلمته على هامش افتتاح المشروعات، حول المنظومة الصحية وسعي الدولة للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 10 سنوات، مشيدة بتوجيهات الرئيس نحو القطاع الصحى وإطلاق عدد من المبادرات الصحية المختلفة منها "100 مليون صحة"، والكشف على "فيروس سي"، والكشف المبكر على سرطان الثدي، ومبادرة نور حياة، وغيرها من المبادرات التي حظي بها القطاع الصحي لخدمة المواطنين فى كل ربوع الجمهورية.

وأشارت إلى أن توجيه الرئيس بإطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج صعوبة وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص الأطفال بمجرد ولادتهم، لاقت نجاحًا كبيرًا منذ إطلاقها، فالمبادرة تمثل اهتمامًا كبيرًا لصحة الأم والطفل، وتنطلق بداية من فحص الحوامل وإجراء التحاليل، وتوفير الأدوية لهم.

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