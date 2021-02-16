«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

صدر اليوم عن دار تنمية بالتعاون مع منشورات تكوين، طبعة مصرية من رواية "رامبو الحبشي"، أحدث أعمال الكاتب حجي جابر.وحسب الناشر؛ فإن الكاتب يسعى في هذه الرواية، إلى إعادة الاعتبار لامرأة هررية رافقت آرتور رامبو في سنواته الأخيرة في الحبشة، دون أن يأتي الشاعر الفرنسي على ذكر عشيقته بكلمة واحدة في رسائله الكثيرة إلى أمه، ولتسقط بذلك من كتب التاريخ.يمنح حجي الهررية اسمًا وصوتا وتأريخا وذاكرة، ويمنحنا بالتالي فرصة لرؤية رامبو من وجهة نظر الأحباش، وكأنه بذلك يقلب الصورة فيزيح رامبو إلى الهامش ويجلب العشيقة الحبشية إلى متن الحكاية، عبر سرد بعض ما جرى والكثير مما لم يحدث.إضافة إلى قصص الحب المبتورة، ومسارات الحكاية المتداخلة زمنيًا، يتناول النص "هرر"، مدينة البن والقات حين كانت بمثابة مكة الإفريقية، يحرم على المسلمين دخولها، وتنسج حولها الحكايات التي أغرت الرحالة من كل مكان، في وقت كانت القوى الكبرى تعيد تشكيل منطقة القرن الإفريقي.