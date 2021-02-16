موجة الطقس السيئ تمتد.. الغيوم تُحاصر خليج السويس (صور)

غطت السحب والغيوم مياه رأس خليج السويس بمنطقة بورتوفيق بالقرب من الميناء.وشهدت السويس، خاصة مناطق العين السخنة والأدبية بمحازاة مياه خليج السويس، تجمعات الغيوم بشكل واضح منذ صباح اليوم.وشهدت مناطق متفرقة من المحافظة هبوب عواصف ورياح تراوحت بين الشديدة والمتوسطة، وصلت لذروتها بالمناطق السكنية القريبة من الصحراء.