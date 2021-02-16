8 وفيات و2720 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، 2720 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 269 ألفًا و165 إصابة.وذكرت وزارة الصحة، حسبما أوردت صحيفة «مالاي ميل» الماليزية، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 47 و86 عامًا، لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 983 وفاة.من جهته، قال مدير عام وزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله، إن 5 آلاف و718 شخصًا تماثلوا للشفاء، ما يشكل أعلى نسبة تعافي يومية يتم تسجيلها في البلاد، وبذلك يصل إجمالي المتعافين إلى 224 ألفًا و53 متعافيًا.وأوضح نور هشام أن 57% من الإصابات الجديدة كانت بسبب التجمعات في السجون ومراكز احتجاز المهاجرين.