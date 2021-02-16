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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وكالة إيطالية تختار شرم الشيخ أفضل مقصد للزيارة في 2021

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:16 م
شرم الشيخ
شرم الشيخ
رامى حسين
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نشرت جريدة "comunicati stampa" الإيطالية، تقريرا صحفيا أشارت خلاله إلى اختيار وكالة السياحة والسفر "اسطرلاب" مدينة شرم الشيخ أفضل الوجهات السياحية للسفر إليها خلال عام 2021.

وأشارت وكالة السياحة والسفر "اسطرلاب"، وفقا لما ورد بالتقرير الصحفي، إلى أن مدينة شرم الشيخ واحدة من أكثر الوجهات شهرة وشعبية، وقضاء الإجازة بها سوف يجعل زائريها يعيشون تجربة سياحية فريدة ومميزة، حيث أنهم سيودون دائما عند زيارتها تكرار الزيارة مرات عديدة.

وأشارت وكالة السياحة والسفر "اسطرلاب" أيضا إلى كل ما يجب أن يعرفه السائح عن مدينة شرم الشيخ قبل السفر إليها، موضحة أنها وجهة سياحية آمنة، كما أن السائح سيتمكن عند قضاء إجازته بالمدينة من الاستمتاع بالأماكن الساحرة بها وبالجو الدافئ والشواطئ الرملية المشمسة والطبيعة الخلابة والمياة الفيروزية الصافية، بالإضافة إلى الاستمتاع بممارسة رياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة.

كما يمكن للزائرين أيضا زيارة متحف شرم الشيخ للتعرف علي الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى القيام بجولة بشوارع المدينة وبالسوق السياحي والتعرف على المنتجات اليدوية التراثية التي تشتهر بها سيناء، والاستمتاع بمشاهدة السماء الصافية الممتلئة بالنجوم.

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