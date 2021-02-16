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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يسلم عقود مشروعات التنمية المجتمعية في تلا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:16 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون
ولاء القاضى
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سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عقود تنفيذ مشروع معالجة الأسباب الجذرية للحد من الهجرة الغير نظامية والمقدمة من الاتحاد الأوروبي لجمعية ريادة الأعمال والمشروعات وجمعية تنمية المجتمع بطبلوها لتنفيذ مشروعات في مجال التنمية المجتمعية والتدريب بقرية زيارة بمركز تلا، بحضور إيهاب حجازي، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، وأحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز والدكتور إبراهيم درويش، رئيس مجلس إدارة جمعية ريادة الأعمال، والمهندس شحاته الزق، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بطبلوها.

وأشار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية بأنه ستقوم جمعية ريادة الأعمال والمشروعات بتنفيذ مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب بمبلغ 1.5 مليون جنيه لتدريب 250 شاب وفتاة على أعمال صناعة الملابس من خياطة وتطريز وتريكو وكورشيه، والبورسلين من تحف واكسسوارات منزلية، وصوب زراعية وكمبوست وتمويل مشروعات لـ140 مشروعا.

كما تتضمن المنحة قيام جمعية تنمية المجتمع بطبلوها بتنفيذ مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرة العناية بالصحة الإنجابية بمبلغ مليون جنيه لتدريب وتشغيل 39 رائدة ريفية و4 مشرفات للعمل في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات بأنه في مجال البنية التحتية وبتمويل 5 ملايين جنيه، في تنفيذ أعمال صيانة وترميم مدرسة الشهيد خليل بمبلغ 2 مليون جنيه، وصيانة وترميم مدرسة عبدالمنعم رياض الإعدادية بمبلغ 2 مليون جنيه وكذا صيانة وترميم مبنى مركز شباب زنارة بتكلفة مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تسليم المواقع والبدء في التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا على استمرار دعم المشروعات التي يقوم الشباب بتنفيذها وتأهيلهم لسوق العمل الحر وكذا مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة.

ومن جهته، أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل للمبادرات التي تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدا على التنسيق الدائم والفعال وتعزيز كافة الجهود لمواجهة تلك الظاهرة من خلال إحداث تنمية شاملة.
محافظ المنوفية يسلم عقود مشروعات التنمية المجتمعية في تلا
محافظ المنوفية يسلم عقود مشروعات التنمية المجتمعية في تلا
محافظ المنوفية يسلم عقود مشروعات التنمية المجتمعية في تلا
محافظ المنوفية يسلم عقود مشروعات التنمية المجتمعية في تلا
محافظ المنوفية يسلم عقود مشروعات التنمية المجتمعية في تلا
محافظ المنوفية يسلم عقود مشروعات التنمية المجتمعية في تلا

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