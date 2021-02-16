«تعليم الغربية» يناقش استعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اجتماعا بقيادات المديرية لمناقشة الاستعدادات الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الجاري 2020-2021، وذلك بناء على التصريحات التي أعلنها الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد الماضي، بخصوص عقد الامتحانات.وخلال الاجتماع قام وكيل الوزارة بمناقشة كيفية تنظيم عقد الامتحانات في ضوء الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وآلية تنفيذ تعليمات السيد الوزير، وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 في ضوء الكثافات وسط تباعد اجتماعي والالتزام بكامل الضوابط الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وآلية طباعة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، كما تمت مناقشة استعدادات المدارس الثانوية وجاهزيتها لعقد الامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوية.حضر الاجتماع، وكيل المديرية، ومديرا عموم التعليم العام والفني، ومدير عام الشئون التنفيذية، ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، وموجه عام العلوم بالمديرية، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،