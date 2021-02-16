نائب بالإسماعيلية: الافتتاحات الرئاسية في المجال الطبي تشعرنا بالفخر

وصف عصام دياب، عضو مجلس النواب، الافتتاحات الرئاسية، التي تشهدها القطاع الطبي بالمحافظات، اليوم الثلاثاء، بالمثيرة للفخر.وأشاد دياب، بالجهود المبذولة التي قامت بها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى أعطى إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، واصفه بالمشروع العملاق الذي تم إقراره من أجل تحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تمييز حيث تمثل نظاما تكافليا اجتماعيا، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.وأشار دياب إلى أن محافظة الإسماعيلية، تعد أولى محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد التي كسرت حاجز المليون من حيث تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين من أبناء الإسماعيلية للتسجيل بالمنظومة، يرجع إلى ارتفاع درجة الوعي بين المواطنين ونجاح تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على ثقة المواطن في قيادته السياسية والذي تولي اهتمامًا كبيرًا، وتقدم كل أوجه الدعم لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل.وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، من مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة، وذلك لبدء تفعيل المنظومة الجديدة بمحافظات الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، إلى جانب محافظة بورسعيد والتي تم افتتاح المنظومة رئاسيًا بها في نوفمبر 2019.وقالت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي المشرف علي المشروع، إن محافظة الإسماعيلية شهدت اليوم افتتاح الرئيس لمجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك البولية، ضمن المستشفيات المقرر عملها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية إلى جانب مستشفى طوارئ أبو خليفة( المخصصة للحجر الصحي حاليًا)، و22 مركز طبي ووحدة صحية من المقرر دخولهم التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.