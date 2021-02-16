شديد البرودة وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء طقس شديد البرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وبارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، بينما يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.وبالنسبة للأمطار، تكون خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق من (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس، الغربية، الشرقية، المنوفية)، وغزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من (مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية).وتسقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من (العريش، رفح، رأس سدر، سانت كاترين) وتشكل الثلوج وسط سيناء، بينما تكون خفيفة على مناطق من (الفيوم - بني سويف)، وتكون صقيعًا على المزروعات ليلًا، فضلًا عن نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 4 و6 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون مضطرب جدًا وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 3 و5 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 12 06الاسكندرية 12 09وادى النطرون 11 07طنطا 12 06شبين الكوم 12 06دمنهور 12 07بلطيم 13 07مطروح 13 08السلوم 12 08سيوة 11 06بورسعيد 13 10دمياط 13 09الزقازيق 12 07المنصورة 12 06الاسماعيلية 13 08السويس 13 08العريش 13 09رفح 13 08رأس سدر 15 10نخل 12 07نويبع 15 11طابا 13 09كاترين 08 02-الطور 15 08شرم الشيخ 17 11الغردقة 18 11مرسى علم 18 12الفيوم 12 06بنى سويف 13 06المنيا 13 05أسيوط 14 05سوهاج 15 06قنا 16 07الأقصر 16 07أسوان 17 07ادفو 17 08أبوسمبل 17 08الوادى الجديد 16 08شلاتين 22 15ابو رماد 23 15حلايب 19 16رأس حدربة 19 16