عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك

فاز الروائي والقاص عمرو العادلي بالمركز الأول في جائزة الطيب صالح عن مجموعته "الهروب خارج الرأس"، وهي الجائزة التي أعلنت نتائجها منذ قليل.وتواصلت "الدستور" مع عمرو العادلي الذي قال: قدمت في الجائزة ككل من تقدموا لها في شهر أغسطس الماضي، وعلمت أن عدد المتقدمين لها 1700 عمل من بينهم 300 مجموعة قصصية فالحقيقة لم أتوقع الفوز لأن هذا كم كبير جدا.وأضاف العادلي:" تعبت في كتابة مجموعتي ككل أعمالي التي أكتبها ولكن كل لجنة تحكيم ولها ذائقة والحقيقة أن الكاتب يقوم بعمله وكتابته على أكمل وجه، وفوزي كان مفاجأة لي.