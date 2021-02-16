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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لتجنب نزلات البرد..كيف تقوى جهازك المناعى؟

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:08 م
نزلات البرد
نزلات البرد
غادة موسى
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تشهد البلاد بداية من اليوم موجة طقس سيىء تنخفض معها درجات الحرارة لتصل ليلا إلى 6 درجات مئوية تصاحبها أمطار ونشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق.

وفي تلك الأجواء من السهل أن تصاب بنزلات برد، يمكن أن تلازمك لفترة من الوقت، بل ستجعلك تصاب بحالة نفسية سيئة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمكن حماية نفسك بتقوية جهازك المناعي عن طريق الآتى:
-تناول الأعشاب مثل الريحان والزنجبيل والكركم، لما لهم من فوائد في القضاء على الفيروسات المسببة للبرد والسعال، كما تنقي الشعب الهوائية.
-تناول البرتقال الذي يقضى على فيروس الأنفلونزا
-تناول الكرومب الأحمر لاحتوائه على فيتامين ه الذي ينتج أكبر عدد ممكن من الأجسام المضادة.
-يقي البصل من الأمراض التي تصيب الجسم لاحتوائه على فيتامين سي وب.
-الرمان والكيوي والشاي الأخضر يقوي المناعة.
-الابتعاد عن التوتر وقلة النوم والكسل وقلة شرب الماء.

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