الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مستشفى أبو تيج النموذجي عبر تقنية الفيديو كونفرانس عقب تطويرها ورفع كفاءتها.جاء ذلك بحضور العقيد أركان حرب محمد إسماعيل حلمى المستشار العسكرى بمحافظة أسيوط، والعقيد مهندس محمود صبحى من مكتب المستشار العسكرى، والمقدم محمد عبدالقادر مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، والطالب عبدالرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطلاب المشاركين فى مراسم الافتتاح.وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط مما يشهده ملف الرعاية الصحية من أولوية قصوى في اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذي شهد في فترة رئاسته نقله نوعية في مستوي الخدمة الصحية المقدم للمواطنين سواء في زيادة المستشفيات المنشأة، أو في تطوير الموجود من قبل ورفع كفاءته وكذلك على مستوى المبادرات الرئاسية التي أطلقها رئيس الجمهورية التي استهدفت فحص ملايين المواطنين علي مستوى الجمهورية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وكذلك نجاح مصر على مستوى العالم في القضاء على فيروس سى وتوفير علاج مجاني لكل المصريين المصابين به.كما أكد رئيس جامعة أسيوط ما يشهده صعيد مصر من اهتمام ورعاية غير مسبوقة الذي شهد خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى إنجازًا كثيرًا من المشروعات القومية في مختلف المجالات، التى كان لجامعة أسيوط نصيب وافر من الدعم والرعاية فى أكثر من مشروع علمى وخدمى يعد أبرزها مشروع بناء الجامعة الأهلية الجارى تنفيذه فى مدينة أسيوط الجديدة، وكذلك توفير كل سبل الدعم المالى واللوجيستى اللازم لإنهاء تنفيذ وتجهيز أكبر مستشفى جامعى للإصابات والطوارئ الذى تجاوز تكلفته حتى الآن 130 مليون جنيه والمقرر افتتاحه خلال العام الجارى 2021.وفى هذا الشأن استقبل الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفدًا طلابيًا من أبناء الجامعة عقب عودته من المشاركة فى مراسم افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمستشفى أبوتيج النموذجي الذى تم عبر تقنيه الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور العقيد أركان حرب محمد إسماعيل حلمى المستشار العسكرى بمحافظة أسيوط، والعقيد مهندس محمود صبحى من مكتب المستشار العسكرى، والمقدم محمد عبدالقادر مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب عبدالرحمن صفوت رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطلاب المشاركين فى مراسم الافتتاح.وخلال اللقاء أكد الدكتور شحاتة غريب أن جامعة أسيوط تفخر دائمًا بأبنائها الطلاب المميزين من مختلف الكليات وتمثيلهم المشرف للجامعة فى مختلف المناسبات والمحافل الرسمية وما يمثلونه من واجهة حضارية تليق برفع اسم الجامعة بما تحمله من مكانة مرموقة وتاريخ عريق، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم كوكبة من الطلاب المتميزين الذى يعد مثلًا وقدوة فى وطنيته ووعيه السياسي والثقافى لما يجب أن يكون عليه شباب مصر الواعد.وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى حرص إدارة الجامعة على تنظيم زيارات دورية لأهم المشروعات القومية الكبرى فى مختلف محافظات الجمهورية لتوعية الشباب وتبصيرهم بحجم الإنجاز الجارى تحقيقه فى مختلف المجالات وذلك لتعزيز قيم انتمائه الوطنى ودعم ثقته فى الدولة المصرية وما تبذله الحكومة من جهد يسابق الزمن من أجل دفع حركة التنمية وتحقيق غد أفضل للأجيال القادمة.وأوضح الطالب عبدالرحمن صفوت أن الوفد الطلابى المشارك فى مراسم افتتاح مستشفى أبوتيج النموذجى ضم مورين عادل فهمى، ونهلة ياسر عصام، ومحمد أسامة أحمد وماريو أكرم عزمى، وناردين وجدى رفعت.