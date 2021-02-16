«بسبب عربة كارو».. إصابة سائق إثر انقلاب سيارة نقل في الدقهلية



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14132021 إداري مركز شرطة السنبلاوين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.

أصيب سائق سيارة نقل بجروح وكدمات على إثر انقلابه بسيارة نقل كان يستقلها على طريق "السنبلاوين - تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، بعد اختلال عجلة القيادة بيدة نتيجة تفاديه لعربة كارو.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفي السنبلاوين العام بوصول "هاني صلاح عبدالقادر"،46 عامًا، سائق ومقيم قرية البيضاء- مصابًا بكدمات بالرأس والوجة واشتباه كسر بالذراع نتيجة حادث طريق.وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد عمرو بكر رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء شهاب الدين أحمد، وحمدي المغازي، إلى المستشفي، وبسؤال المصاب قرر أنه حال قيادتة السيارة رقم "د ف ب 3419 نقل"، على طريق السنبلاوين تمي الأمديد، أمام قرية الحصاينة، اختلت عجلة القيادة بيدة حال تخطية عربة كارو، مما أدي إلى انقلابه بالسيارة فى الترعة الموازية للطريق وحدوث إصابته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، وقيام الأهالي بانتشاله والسيارة فى حينه.