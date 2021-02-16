استكمال إعادة محاكمة المتهمين بتصوير قاعدة بلبيس 22 فبراير

قررت محكمة جنايات شرق العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 247 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، وذلك بعد إلغاء الحكم الأول لجلسة الإثنين المقبل الموافق 22 فبراير الجاري.وكانت هيئة التصديق علي الأحكام العسكرية قد رفضت التصديق علي الحكم، وقررت إلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية، وتقرر إعادة محاكماتهم من جديد أمام دائرة أخرى.وكانت قد أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية الحكم علي 170 متهمًا، في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية".