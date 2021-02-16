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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:29 م
جريدة الدستور
أحمد عوض
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ننشر تفاصيل جداول امتحانات 2021، حيث أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، مواعيد وجداول اختبارات صفوف النقل، والصف الأول والثاني الثانوي العام.

جداول امتحانات 2021

أوضح وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أن مارثون الامتحانات تنطلق بصفوف النقل بدءاً من يوم 28 فبراير الحالي، وذلك خاص بالصف الرابع الابتدائي علي مستوي الجمهورية، وتبدأ اختبارات الصف الخامس الابتدائي بدءاً من 1 مارس المقبل، وتبدأ اختبارات الصف السادس في 2 مارس 2021، ويبدأ الصف الأول الإعدادي في 3 من مارس، والصف الثاني الإعدادي في 4 مارس المقبل.

وأما بالنسبة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الاعدادي، سيتم الاختبار لكل صف في جميع المواد وفي يوم واحد، ويكون الاختبار شامل كل التخصصات لكل المواد، بحيث يتكون من سؤال أو اتنين لكل مادة في نفس ورقة الاختبار.

وكشف الوزير أن الطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، حيث سوف يتم الإعلان عن جداولهم خلال هذا الأسبوع، على أن تنتهي الاختبارات يوم 9 مارس، و بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 10 مارس، وسيتم استرجاع مجموعات التقوية المدرسية، حيث تم توضيح ما سابق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم اليوم، للإعلان عن كافة الإجراءات المتعلقة بنظام الاختبارات للترم الأول وكيفية الاستعداد لبداية الدراسة في الترم الثاني لعام الدراسي الحالي.

وأوضح الوزير كذلك " الإنتهاء من جداول صفوف النقل وسوف تعلن خلال أيام ومن يريد تأجيل دخول الاختبارات ذلك قراره ولكن يجب تقدم إقرار وكافة الخيارات مفتوحة له ولكن لا يستطيع فرض رأي شخص علي 20 مليون ".

وقال شوقي: ( منصة "مدرستنا" وكافة الحصص المصرية يتم الإشراف من خلال محترفين وكذلك التصوير والإضاءة ويمكن الدخول على قناة مدرستنا من هنـــــــــا ومكتبة ذاكر مفيدة وهامة ويوجد قنوات فضائية تعليمية تعرض علي التليفزيون والكتب الإلكترونية وتحتوي علي صوت وصورة )، وأكد علي ضرورة وجود وسيلة إلكترونية لكل طالب من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصفوف الثانوية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب كان قد أحال بيان وزير التربية والتعليم الذي تم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 20 يناير الماضي للجنة التعليم وإعداد تقارير عنه خلال الجلسة العامة.

جداول امتحانات 2021 تعد من أهم مايشغل بال الطلاب في جميع المراحل التعليمية من أجل تنظيم ساعات المذاكرة، حيث أكد شوقي في بيانه خلال الجلسة العامة أن نظام الاختبارات للثانوية العامة لعام 2020-2021، يتم اعتمادها على النظام الإلكتروني بشكل كامل بدون وجود عنصر بشري، والقضاء علي ظاهرة تسريب الاختبارات المعروفة باسم " شاومينج "، حيث  لن يكن متاح اي عنصر بشري علي الإطلاق، وسوف يتم عمل الاختبار من خلال الكمبيوتر في خمس ثواني قبل بدء موعد الاختبار مباشرةً وبذلك لن يستطيع تسريب الاختبارات باي شكل من الأشكال، لأ أنا شخصياً أو أيا من الزملاء، وهكذا يتم اختفاء ما يعرف باسم شاومينج.

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