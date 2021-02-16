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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء الكويت: لدینا موجة ثانیة من «كورونا».. وإذا لم نتعاون سیكون الوضع صعبًا على الجمیع

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:10 م
صباح خالد
صباح خالد
نيفين أشرف
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أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، عن ألمه للأضرار التي لحقت بأصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة، والضرر الذي لحق بالتحصیل العلمي للطلبة وعدم ممارسة الأنشطة الریاضیة بالكويت، نتيجة الاجراءات الاحترازية الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن «الألم الأكبر استمرار الوضع الوبائي في الصعود».

وقال الشيخ صباح الخالد، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمة الیوم الثلاثاء، لمناقشة الإجراءات الحكومیة للتعامل مع فیروس كورونا: «الیوم نطوي سنة ونستقبل سنة جدیدة والآن بعد مرور 45 یومًا من السنة الجدیدة، بدأنا الدخول في وضع مقلق، فقد بلغ عدد الوفیات في الـ15 یومًا الماضیة 50 حالة».

وأوضح رئیس مجلس الوزراء الكويتي، أن القراءات التي وضعوھا مبنیة على متابعة دقیقة توصل إلى نتائج یجب أن تضعھا السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة بعین الاعتبار، مشيرًا إلى أن من یقوم بإعطاء القراءات والمؤشرات ھم الأطباء الذین قضوا وقتًا طویلًا من حیاتھم في المختبرات والمكتبات للقیام بدورھم في وقت الحاجة وإعطاء القراءات والبیانات.

وأضاف: أن «إشغال أسرة العنایة المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر، ونحن باتجاه الوصول إلى عدد خمس وحدات عنایة مركزة بمستشفى مبارك»، مشددًا على ضرورة الالتزام بما هو مطلوب عمله.

وتابع: «نعم نتألم لضرر المشروعات الصغیرة والمتوسطة، ونتألم لضرر التحصیل العلمي لأبنائنا، ونتألم عندما لا یمارس الریاضیون أنشطتھم، لكن الألم الأكبر عندما نرى الوضع مستمرًا بالصعود».

واستطرد: «مررنا بخسائر لكن تجاوزنا مرحلة الصعود ثم استقرینا، والآن لدینا موجة ثانیة وإذا لم نتعاون ونتكاتف ونتفھم المطلوب عمله سیكون الوضع صعبًا على الجمیع».

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