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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:59 م
الدكتورة مها غانم
الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة
أسيوط - محمد أبو شادي:
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قالت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة أسيوط استعرضت دورها الفاعل والمثمر في دعم جهود الدولة من أجل القضاء على مشكلة الأمية وذلك من خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعة برئاسة الدكتور هلال الشربينى رئيس اللجنة ووزير التربية والتعليم الأسبق والذي وضع ممثلين عن عدد من الجامعات المصرية.

و تناولت الدكتورة مها كامل غانم خلال الاجتماع نشاط المركز وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار وتوليه منذ إنشائه عقد عدد من الندوات الكبرى في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، كما شهد العام الجامعي 20192020 عقد عدد 4 دورات لإعداد معلمين متخصصين في تعليم الكبار والتى تضمنت تأهيل 2400 طاب جامعي علي كيفية العامل مع الدارسين ومحو الأمية.

كما صرح الدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة المركزأن العام الجامعي 20192020 شهد في أكتوبر إتمام محو أمية 2699 مواطن، وفي يناير 1796، وفي إبريل 48 مواطن، وفي يوليو 364 مواطن وفى أكتوبر 537 مواطن بإجمالي يبلغ 5444 مواطن من مختلف أنحاء المحافظة ومن مختلف الأعمار من الكبار، مشيرا كذلك إلى قيام كلية التربية بتكليف كل طالب بمحو أمية 8 أفراد بالمجتمع المحيط كشرط لإتمام التخرج وذلك وفق قرار مجلس الجامعة الصادر في هذا الشأن منذ نحو خمس سنوات.

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بدور مركز تعليم الكبار بكلية التربية الرائد والمتميز في محو أمية عدد كبير من المواطنين منذ 2017 وحتى الآن، معلنًا عن احتلال جامعة أسيوط للمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية بنجاحها في محو أمية 5444 مواطن خلال العام الجامعي 20192020 وذلك بعد جامعات المنيا، الزقازيق، وعين شمس، وهو ما يأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي في تسخير كافة إمكانياتها البشرية والعلمية من أجل تطوير المجتمع وتحقيق تقدم وتنمية الوطن.
جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا
جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا
جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا
جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

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