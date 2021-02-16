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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تسترد 1.2 مليار جنيه من خسائرها في ختام التعاملات

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:07 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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لعبت المشتريات الاستباقية لبعض من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، دورًا محوريًا في تحويل مؤشرات البورصة نحو الصعود الواضح في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، لتصعد بنحو جماعي عند الإغلاق.

واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 1.2 مليار جنيه من خسائره السابقة ليغلق عند مستوى 706.625 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 11534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2412 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14215 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" عند مستوى 4424 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3453 نقطة.

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