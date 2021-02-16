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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 4 سنوات لمتهم روج «الترامادول» وحاز سلاحًا أبيض بمصر القديمة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:30 م
متهم
متهم
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، بمعاقبة المتهم "ص.ي"، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الترمادول، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنة عن تهمة حيازة سلاح أبيض بمصر القديمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، علي إبراهيم محمد، بشير عبدالرءوف بشير عبدالعال، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، محمد سيد شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم " ص.ى"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الترمادول بقصد الاتجار بدائرة قسم مصر القديمة، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "مقص معدنى" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشهد معاون قسم مصر القديمة أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط المتهم، توجه للمكان الذى أيقن بتواجده فيه، وقام بضبطه وبتفتيشه عثر على (كمية من أقراص مخدر الترمادول، ومقص معدني، وهاتف محمول، ومبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بإحراز المراد المخدرة بقصد الاتجار، وباستخدام المقص في تقطيع الأقراص المخدرة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهاتف للتواصل مع عملائه.

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