محافظ كفر الشيخ يتدخل لإنقاذ 4 أطفال بعد تعرضهم للعنف من الأم والجدة

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل، نقل 4 أطفال تراوح أعمارهم ما بين " 5 سنوات لـ 13 سنة " إلى دار الرعاية بقرية البكاتوش، بناء على تقرير ورد للواء أشرف موافي، السكرتير العام، عن سوء معاملة الأطفال وتعرضهم لأشكال متنوعة من العنف من قبل الأم والجدة، قدمته آلاء خفاجي، مدير إدارة حماية الطفلة بالديوان.وكلف محافظ كفر الشيخ، اللواء أشرف موافي السكرتير العام، بمتابعة حالة الأطفال وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بنقل الأطفال، استجابة للبلاغ الوارد من خط نجدة الطفل حمل رقم 22161، والقضية رقم 626إداري البرلس بشأن ما تعرض له الأطفال.وانتقلت آلاء خفاجي، مدير إدارة حماية الطفلة بالديوان، لمقر إقامة الأطفال وبرؤيتهم والتحدث معهم تبين تعرضهم لأشكال متنوعة من العنف من الأم والجدة، وتم تحرير تقرير فني، وتم تقديمه لمدير نيابة البرلس.