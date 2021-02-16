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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لمدة ساعة.. وفد أمني إسرائيلي يزور السودان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:05 م
البرهان
البرهان
سارة الشلقاني
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أجرى وفد أمني إسرائيلي زيارة سريعة إلى السودان، على متن طائرة خاصة، حطت في مطار الخرطوم.

وكشف شمعون آران، المحلل السياسي في هيئة البث الإسرائيلية «كان»، اليوم الثلاثاء، أن بعثة أمنية إسرائيلية زارت السودان، أمس الإثنين، موضحًا أن الطائرة وصلت مطار الخرطوم في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءا، وغادرته في الثانية عشرة والنصف صباحا.

وتسعى تل أبيب إلى وضع آليات وتسريع وتيرة بلورة اتفاق لتطبيع العلاقات والسلام مع السودان، بعد الاتفاق الذي توصلا إليه برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأجرى إيلي كوهين وزير المخابرات لدى الاحتلال الإسرائيلي، زيارة إلى السودان، منذ نحو ثلاثة أسابيع، على رأس وفد رسمي، أجرى خلالها عدة لقاءات مع مسئولين سودانيين، أبرزهم عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، وياسين إبراهيم وزير الجيش السوداني، بشأن القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية.

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