العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح
الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:13 م
ايهاب مصطفىطباعة
أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الطيب صالح، عن الفائزين في مسابقتها للدورة الحادية عشرة وذلك في بث مباشر من حفل نظمته الجائزة، وكانت شخصية العام للجائزة قد أهديت إلى الدكتور حيدر إبراهيم علي، أما عن نتائج الجائزة فجاءت كالتالي.
- الشعر
المركز الأول وقيمة الجائزة 15 الف دولار، وفاز بها من الأردن الشاعر أحمد نمر سليمان الخطيب عن مجموعته "تغريبة حارس المعنى"، والمركز الثاني وقيمته عشرة آلاف دولار فاز به من السودان، الشاعر الواثق أحمد حابب يونس عن مجموعته "نازح في فضاء الجسد"، والمركز الثالث من السودان وقيمته 8 آلاف دولار، وفاز به محمد نجيب محمد علي عن مجموعته الشعرية" أناشيد الأسيرة"
- القصة القصيرة
المركز الأول فاز به من مصر، القاص عمرو العادلي عن مجموعته "الغروب خارج الرأس"، و
المركز الثاني من العراق فاز بها القاص ضاري ناجي الغضبان عن مجموعته "نادي الحفاة"، و
فاز بالمركز الثالث الكاتب قيس عمر محمد محمود" لا ظلال لنمور بورخيس"
- الرواية
المركز الأول فاز به من العراق الكاتب نعيم عبده مهلهل، عن روايته "أوروك هايكو الغرام من فم جلجامش"، والمركز الثاني فاز به الروائي المصري طارق فراج عن روايته "لعبة السفر"، والمركز الثالث فاز به من مصر الروائي المصري حجاج حسن أدول "غرام وانتقام بسوسو".
- الشعر
المركز الأول وقيمة الجائزة 15 الف دولار، وفاز بها من الأردن الشاعر أحمد نمر سليمان الخطيب عن مجموعته "تغريبة حارس المعنى"، والمركز الثاني وقيمته عشرة آلاف دولار فاز به من السودان، الشاعر الواثق أحمد حابب يونس عن مجموعته "نازح في فضاء الجسد"، والمركز الثالث من السودان وقيمته 8 آلاف دولار، وفاز به محمد نجيب محمد علي عن مجموعته الشعرية" أناشيد الأسيرة"
- القصة القصيرة
المركز الأول فاز به من مصر، القاص عمرو العادلي عن مجموعته "الغروب خارج الرأس"، و
المركز الثاني من العراق فاز بها القاص ضاري ناجي الغضبان عن مجموعته "نادي الحفاة"، و
فاز بالمركز الثالث الكاتب قيس عمر محمد محمود" لا ظلال لنمور بورخيس"
- الرواية
المركز الأول فاز به من العراق الكاتب نعيم عبده مهلهل، عن روايته "أوروك هايكو الغرام من فم جلجامش"، والمركز الثاني فاز به الروائي المصري طارق فراج عن روايته "لعبة السفر"، والمركز الثالث فاز به من مصر الروائي المصري حجاج حسن أدول "غرام وانتقام بسوسو".