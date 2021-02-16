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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:25 م
جريدة الدستور
عبدالله هشام
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رفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ونشرت 497 معدة متنوعة الاحجام والاستخدامات ما بين شفاطات مياه ولوادر وسيارات مدعمة بمواتير شفط وغيرها للتعامل السريع مع أي سقوط محتمل للأمطار.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل السريع مع أى تجمعات لمياه الأمطار، وذلك في ضوء احتمالية تعرض المحافظة لموجات من التقلبات الجوية وهطول الأمطار بالعديد من المناطق وفقا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد علي مدار اليوم بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف الأمطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لرفع اي تراكمات للأمطار على الفور من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير والتي ضمت 202 نقطة حيوية شملت المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أى معوقات وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأى بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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