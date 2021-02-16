تطعيم 118 من الكوادرالطبية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا في الشرقية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم الفرق الطبية بقسم العزل بمستشفى فاقوس النموذجي، بالجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد، وأشرف على قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل الحصول على الجرعة الثانية، ومن المتوقع أن يتم اليوم تطعيم 118 من الكوادر البشرية، بعد مرور 21 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى للقاح كورونا.كما تفقد وكيل الوزارة قسم العزل بالمستشفى، واطمأن على المرضى والحالة الصحية لأحد الأطباء والذي يتلقى الخدمة الطبية بمبنى العزل، بعد إصابته بكوفيد 19، كما اطمأن على الحالة الصحية لحالة مصابة بفيروس كورونا، والتي أنجبت طفلة أمس بعد إجراء عملية قيصرية لها من خلال الفريق الطبي بالمستشفي، ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وإتباع بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية، كما شهد وكيل الوزارة خروج ٥ حالات شفاء من فيروس كورونا بمبني العزل، مقدمًا التهنئة لهم علي تمام الشفاء، موجهًا بإستكمال فترة العزل المنزلي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.وقام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع انتظام سير العمل بقسم الحضانات، وتم الاطمئنان علي الطفلة نجلة الحالة المصابة بكورونا، ووجه بتطوير الدور الثالث بمبني الإدارة لتوسعة ورفع كفاءة قسم الحضانات، كما تفقد العناية المركزة، والعمليات الجراحية، وقام بمتابعة لستة العمليات الجراحية للمرضي، مشددًا علي الإنتهاء من أي قوائم الانتظار، وسرعة إجراء الجراحات الكبري، وذات مهارة، ووجه بزيادة معدل العمليات الجراحية بما يتناسب مع القوى البشرية، وتطوير القسم لإجراء جراحات المستوي الثالث، لخدمة المرضي والمواطنين بمركز ومدينة فاقوس والمراكز المحيطة بها.