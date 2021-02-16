رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطعيم 118 من الكوادرالطبية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا في الشرقية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:51 م
تطعيم الكوادرالطبية
تطعيم الكوادرالطبية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا
سارة الوردانى
طباعة
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم الفرق الطبية بقسم العزل بمستشفى فاقوس النموذجي، بالجرعة الثانية للقاح فيروس كورونا المستجد، وأشرف على قياس العلامات الحيوية للفرق الطبية قبل الحصول على الجرعة الثانية، ومن المتوقع أن يتم اليوم تطعيم 118 من الكوادر البشرية، بعد مرور 21 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى للقاح كورونا.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم العزل بالمستشفى، واطمأن على المرضى والحالة الصحية لأحد الأطباء والذي يتلقى الخدمة الطبية بمبنى العزل، بعد إصابته بكوفيد 19، كما اطمأن على الحالة الصحية لحالة مصابة بفيروس كورونا، والتي أنجبت طفلة أمس بعد إجراء عملية قيصرية لها من خلال الفريق الطبي بالمستشفي، ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وإتباع بروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية، كما شهد وكيل الوزارة خروج ٥ حالات شفاء من فيروس كورونا بمبني العزل، مقدمًا التهنئة لهم علي تمام الشفاء، موجهًا بإستكمال فترة العزل المنزلي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وقام وكيل الوزارة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع انتظام سير العمل بقسم الحضانات، وتم الاطمئنان علي الطفلة نجلة الحالة المصابة بكورونا، ووجه بتطوير الدور الثالث بمبني الإدارة لتوسعة ورفع كفاءة قسم الحضانات، كما تفقد العناية المركزة، والعمليات الجراحية، وقام بمتابعة لستة العمليات الجراحية للمرضي، مشددًا علي الإنتهاء من أي قوائم الانتظار، وسرعة إجراء الجراحات الكبري، وذات مهارة، ووجه بزيادة معدل العمليات الجراحية بما يتناسب مع القوى البشرية، وتطوير القسم لإجراء جراحات المستوي الثالث، لخدمة المرضي والمواطنين بمركز ومدينة فاقوس والمراكز المحيطة بها.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 16-2-2021

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

شديد البرودة وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الأربعاء

الصور

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك