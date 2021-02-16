وزيرة التضامن: نفذنا 5 ملايين زيارة منزلية للحد من الزيادة السكنية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "2 كفاية" يستهدف الحد من معدلات الزيادة السكنية بالتعاون مع 108 جمعيات أهلية شريكة، حيث تم افتتاح 64 عيادة، وتم تدريب 2000 مثقفة مجتمعية، لافتة إلى أنه تم القيام بـ5 ملايين زيارة منزلية وإجراء 4374 ندوة، كما تم تحويل 750 ألف سيدة لتلقي خدمات العلاج.من جهته، أكد الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير برنامج حياة كريمة، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في إطار المبادرة الرئاسية بكل المجالات ومنها العمل على الحد من الزيادة السكنية من خلال برنامج "2 كفاية" بقرى حياة كريمة، الذي يعتبر أحد أهم برامج الوزارة ويسعى إلى خفض معدل الإنجاب، موضحًا أنه سيتم إطلاق قوافل طبية لتوفير كل وسائل تنظيم الأسرة في القرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.