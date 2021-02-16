رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: نفذنا 5 ملايين زيارة منزلية للحد من الزيادة السكنية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:13 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "2 كفاية" يستهدف الحد من معدلات الزيادة السكنية بالتعاون مع 108 جمعيات أهلية شريكة، حيث تم افتتاح 64 عيادة، وتم تدريب 2000 مثقفة مجتمعية، لافتة إلى أنه تم القيام بـ5 ملايين زيارة منزلية وإجراء 4374 ندوة، كما تم تحويل 750 ألف سيدة لتلقي خدمات العلاج.

من جهته، أكد الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير برنامج حياة كريمة، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في إطار المبادرة الرئاسية بكل المجالات ومنها العمل على الحد من الزيادة السكنية من خلال برنامج "2 كفاية" بقرى حياة كريمة، الذي يعتبر أحد أهم برامج الوزارة ويسعى إلى خفض معدل الإنجاب، موضحًا أنه سيتم إطلاق قوافل طبية لتوفير كل وسائل تنظيم الأسرة في القرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

موضوعات متعلقة

غزيرة ورعدية.. «التنبؤ بالفيضان» يوضح خريطة سقوط الأمطار

السيسي يوجه التحية للعاملين في القطاع الصحي

السيسي: الانتهاء من تطبيق التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

الصور

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

الشرطة الإسبانية تعتقل مغني الراب هاسل بتهمة إهانة الملكية

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
جمال-أسعد
الحوار وتطبيق القانون
المزيد

الثقافة

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

صالون لمناقشة كتاب «تجديد الفكر الاقتصادي» لإبراهيم العيسوي.. غدًا

«حابى وزيتون والسر المدفون» بثقافة الغربية

«الخروج الأخير» للشاعرة إلهام عفيفي.. مسرحية الحلم العربي