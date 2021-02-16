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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الطقس السيئ» يؤجل اجتماع رئيس الوفد مع قيادات الحزب

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:09 م
بهاء الدين أبوشقة
بهاء الدين أبوشقة
إسلام نصير
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قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، تأجيل الاجتماع المشترك للهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب وأعضاء الهيئة البرلمانية «نواب وشيوخ»، ورؤساء لجان الشباب والمرأة على مستوى المحافظات، بذات جدول الأعمال، إلى السبت الموافق 27 فبراير، في تمام الثانية ظهرًا، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وكان عدد كبير من الأعضاء قد تواصلوا مع المستشار بهاء الدين أبو شقة بشأن سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حتى السبت المقبل.

ويناقش الاجتماع جدول الأعمال التالية:

أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.

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