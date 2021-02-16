ألمانيا تعتزم إتاحة اختبارات كورونا السريعة مجانا

تعتزم ألمانيا إتاحة الاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد مجانا لكافة الأفراد اعتبارا من مطلع مارس المقبل.وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الثلاثاء: "اعتبارا من أول مارس المقبل يمكن لكافة المواطنين أن يخضعوا لاختبارات المستضدات السريعة على يد أفراد مدربين مجانا".وذكر شبان أنه يمكن للبلديات تكليف مراكز الاختبار أو الصيدليات أو الممارسات الطبية بمثل هذه العروض، موضحا أن الاختبارات السريعة متوفرة الآن بشكل كافٍ في الأسواق.ويعتزم الوزير أيضا تمهيد الطريق للاستخدام الواسع للاختبارات الذاتية للأشخاص العاديين، حسبنا ذكرت صحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية.