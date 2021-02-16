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محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

5 فوائد لشرب الماء الساخن صباحًا في الشتاء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:48 م
الماء الساخن
الماء الساخن
هاجر رضا
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مع بدء موجة الطقس السيىء أصيب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالزعر مع زيادة احتمالية الإصابة بالإنفلونزا، والتي تجعل الشخص عرضة لفيروس كورونا،

وترصد "الدستور" أهمية تناول الماء الساخن صباحًا للتخفيف من حدة الإصابات بنزلات البرد:-

-تناول الماء الساخن يساهم في تسكين التهاب الحلق الناجم عن تراكم المخاط.
-يحفاظ على حركة الجهاز الهضمي.
-أظهر بحث عام 2019 أن شرب ماء ساخن يحسن نشاط الجهاز العصبي المركزي وكذلك المزاج.
-يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم.
-يساهم في التخلص من الإصابة بالبرد والقلق والتوتر.

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