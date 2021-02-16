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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي: العمل الإرهابي في أربيل يستهدف خلق الفوضى وخلط الأوراق

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:00 م
الكاظمي
الكاظمي
منار أحمد
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إن العمل الإرهابي الذي استهدف أربيل يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق.

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع اقليم كوردستان على خلفية هجوم أربيل.

وحسب بيان صادر عن الخلية، أن القائد العام للقوات المسلحة، يوجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء يوم الإثنين، مما أدى الى إصابة عدد من الأشخاص، حسب البيان.

وسقطت عدة صواريخ على مدينة أربيل، قسم منها في حي وزيران وآخر في شارع 40 مترا.

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