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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الدقهلية: تحصين 68 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:46 م
تحصين ماشية
تحصين ماشية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي بدأت منذ السبت الماضي 6 فبراير الجاري.

وأوضح المحافظ، أن أعمال الحملة حتى اليوم أسفرت عن تحصين 68399 رأس ماشية بنطاق المحافظة، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير الذي عرضه الدكتور السيد حسانين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بشأن نتائج أعمال الحملة بنطاق المحافظة على مدار الأيام الماضية منذ بدأ أعمال الحملة وحتى اليوم.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه لا توجد أي حالات اشتباه بمرض الحمى القلاعية وحمى الوادي التصدع، وأن ما يتم تحصينة من رؤوس الماشية يشمل الأغنام والأبقار والجاموس، وأن المديرية تقوم أيضا بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعيه المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملة القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ستستمر على مدى شهر كامل، مضيفا أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، وأن الدولة تعمل على زياده الإنتاج الحيواني بما يؤدي إلى خفض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والتي يعاني المواطنين من ارتفاعها، وكذلك أكد محافظ الدقهلية على ضرورة التوسع في نشر التوعيه للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات، والتي تمثل في حالة انتشارها إهدار لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.
محافظ الدقهلية: تحصين 68 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية
محافظ الدقهلية: تحصين 68 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية
محافظ الدقهلية: تحصين 68 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية
محافظ الدقهلية: تحصين 68 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية
محافظ الدقهلية: تحصين 68 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية
محافظ الدقهلية: تحصين 68 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

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