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الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: تعزيز الجهود لمحاربة الإرهاب وعودة الدولة في الساحل الأفريقي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:44 م
ماكرون
ماكرون
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شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تعزيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية وعودة الدولة في دول منطقة الساحل الأفريقي.

جاء ذلك في خطابه اليوم الثلاثاء، أمام قمة دول الساحل الخمس (جي 5 بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) في عاصمة تشاد وأنجامينا.

وتعهد ماكرون- في حديثه عبر تقنية الفيديو كونفرانس من العاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"- بـ "إجراءات معززة" لـ"قطع رأس" المنظمات المرتبطة بالقاعدة "جبهة النصرة"، وجبهة تحرير "ماسينا" المعروفة حاليا باسم "كتيبة ماسينا التابعة" لجبهة النصرة.

وكان رئيس تشاد "إدريس ديبي" قد أعلن إرسال 1200 جندي لدعم جهود دول الساحل الأفريقي في محاربة الإرهاب في ما يسمى بمنطقة "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو وذلك على هامش قمة لمجموعة دول الساحل الخمس "جي 5" في "أنجامينا".

يذكر أن وزراء دفاع دول الساحل الخمس (تشاد والنيجر وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو) توجهوا إلى "نجويجمي" بالنيجر بالقرب من الحدود مع تشاد والتي يتمركز فيها حاليا هؤلاء الجنود الـ1200، الذين سينتشرون لاحقا في منطقة "المثلث الحدودي".

وقالت الرئاسة التشادية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن قرار إرسال هذه الكتيبة أصدره الرئيس "إدريس ديبي إتنو" لمكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة ولكن عدة عوامل حالت دون انتشارهم منها التهديد الجهادي المتزايد على شواطئ بحيرة تشاد وأيضا الخلاف المستمر بين أنجامينا وشركائها حول شروط هذا الانتشار، مختتمة "أن مجموعة دول الساحل ستواصل تنفيذ خارطة الطريق المعلن عنها في قمة "بو" الفرنسية".

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