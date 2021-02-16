حملة لتطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في طود بالأقصر

زار الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، اليوم الثلاثاء، إدارة الطود البيطرية، حيث تابع أعمال تحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.وأكد وكيل الطب البطري، على عمل تغطية لجميع الماشية وعدم ترك أي متخلفات.تواصل مدير مديرية الطب البيطري مع مربي الحيوانات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية للحيوانات، وكذلك الإبلاغ في حالة وجود اي اشتباهات مرضية بالحيوانات للسيطره عليها قبل انتشارها، وكذلك عمل التتبع الوبائي حفاظًا على الثروة الحيوانية.