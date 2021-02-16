برومو «السرب» يقترب من 5 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة

الفيلم الجديد من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، شريف منير، ومحمود عبد المغني وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال،.

نجح برومو فيلم "السرب" في تحقيق نجاح كبير خلال الساعات الماضية حيث تجاوزت مشاهداته 4 ملايين مشاهدة فى أقل من 48 ساعة، بعد طرحه على الصفحة الرسمية لشركة "سينرجي"، عن قصة حقيقية عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية فى ليبيا ضد عناصر داعش الإرهابية.ولاقى برومو الفيلم رواجا كبيرا وإشادات واسعة من جانب الجمهور لما فيه من ضخامة إنتاجية وقوة في مستوى الصورة والاكشن ووصلت مشاهداته 4.6 مليون مشاهدة.