غلق فرع البنك المصري الخليجي لتفشي كورونا بين العاملين

قرر العضو المنتدب بإدارة البنك المصري الخليجي، اليوم الثلاثاء، اغلاق فرع البنك بمنطقة الميرغني بمصر الجديدة محافظة القاهرة، إغلاقا كليا بداية من غد الأربعاء 16/2/2021 لحين إشعار آخر.ومتابعة مدير الفرع ومدير المنطقة بإلزام جميع الموظفين بالحجر المنزلي بسبب ظهور إصابات بفيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19"، بين العاملين بقطاع الجودة والتفتيش.وفور ظهور نتيجة إيجابية التحليل بتفشي فيروس كورونا وإصابة عدد من العاملين، تقرر مغادرتهم فورا وعدم السماح لهم بدخول فروع البنك حتى إشعار آخر، وإنهاء عمليات التعقيم وشفاء المصابين من العاملين، مع وضع خطة مناسبة لتسيير العمل مع الحفاظ على سلامة عملاء وموظفي البنك.