محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية "كلاحين قفط – هو نجع حمادي" ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس شركة المياه واعضاء هيئة التنمية الصناعية ووكلاء وزارة الكهرباء والري ومدير ادارة الحماية المدنية ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.وأكد الداودي خلال الاجتماع علي ضرورة التنسيق بين الشركات التي تتولي تنفيذ الاعمال بالمناطق الصناعية ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في اسرع وقت وبأعلى جودة، مشددا علي الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة السلامة والصحة المهنية في الاعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.وأوضح محافظ قنا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في كلاحين قفط وهو بنجع حمادي، مؤكدا على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.وأضاف أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.