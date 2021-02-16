رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:42 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
طباعة
عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية "كلاحين قفط – هو نجع حمادي" ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس شركة المياه واعضاء هيئة التنمية الصناعية ووكلاء وزارة الكهرباء والري ومدير ادارة الحماية المدنية ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد الداودي خلال الاجتماع علي ضرورة التنسيق بين الشركات التي تتولي تنفيذ الاعمال بالمناطق الصناعية ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في اسرع وقت وبأعلى جودة، مشددا علي الشركة المنفذة للمشروع الالتزام بتطبيق معايير الجودة السلامة والصحة المهنية في الاعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح محافظ قنا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في كلاحين قفط وهو بنجع حمادي، مؤكدا على تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها.

وأضاف أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب الإشغال بالمنطقتين الصناعيتين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

الصور

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك