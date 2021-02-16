هيثم دهب يكشف أبرز «لوكات» الفنانات في دراما رمضان 2021

كشف خبير التجميل هيثم دهب عن أبرز الإطلالات و«اللوكات» التي ستظهر بها نجمات الأعمال الدرامية في رمضان المقبل، حيث تم ترشيحه ليتولى مسؤولية «نيو لوك» للفنانات في أغلب الأعمال الفنية بالماراثون الرمضاني ٢٠٢١.وأشار دهب إلى أن أبرز الفنانات اللاتي يفاجئن الجمهور في الظهور بإطلالات جديدة في موسم رمضان 2021، هن هنا الزاهد وهند صبري ومي عمر وماجدة زكي، حيث أنه يشارك في مجموعة من المسلسلات لهذا العام منها مسلسل «هجمة مرتدة» للفنانة هند صبري وأحمد عز ومسلسل «نسل الأغراب» للنجمة مي عمر، وأحمد السقا، وأمير كرارة من إخراج محمد سامي، ومسلسل «حلوة الدنيا سكر» و«9 خطوات لقلب الرجل» ويعتمد على تسعة حكايات بطولة الفنانة هنا الزاهد ومن إخراج خالد الحلفاوى، وتأليف «٨» من أفضل المؤالفين، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى، مضيفًا إلى أن الفنانة دنيا سمير غانم قصت شعرها من أجلي، وأن النجمة رانيا يوسف، بتسيبلي نفسها.يشار إلى أن هيثم دهب بدء مشواره المهني مع نجمة الجماهير الفنانة نادية الجندي، مما أثار إعجاب العديد من المشاهير لتكون الانطلاقة ليصبح واحد من أهم مصففي الشعر في مصر والوطن العربي.