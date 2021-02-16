تشاد تدعم جهود مكافحة الإرهاب في المثلث الحدودي بـ 1200 جندي

أرسل إدريس ديبي، رئيس تشاد، 1200 جندي لدعم جهود دول الساحل الأفريقي في محاربة الإرهاب في ما يسمى بمنطقة المثلث الحدودي، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وذلك على هامش قمة لمجموعة دول الساحل الخمس جي 5 في "أنجامينا".وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الثلاثاء، أن وزراء دفاع دول الساحل الخمس -تشاد والنيجر وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو، توجهوا إلى نجويجمي بالنيجر بالقرب من الحدود مع تشاد، والذي يتمركز فيها حاليا الجنود الـ1200 الذين سينتشرون لاحقا في منطقة "المثلث الحدودي".وقالت الرئاسة التشادية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، إن قرار إرسال هذه الكتيبة جاء لمكافحة الإرهابيين في هذه المنطقة، ولكن عدة عوامل حالت دون انتشارهم منها التهديد الجهادي المتزايد على شواطئ بحيرة تشاد، والخلاف المستمر بين أنجامينا وشركائها حول شروط هذا الانتشار، مؤكدة -في ختام قمة "جي 5" السابعة- أن مجموعة دول الساحل ستواصل تنفيذ خارطة الطريق المعلن عنها في قمة "بو" الفرنسية.يذكر أن مركز الاستراتيجيات والأمن لمنطقة الساحل والصحراء ومقره انجامينا عاصمة تشاد، قد أصدر تقريرا مؤخرا يفيد بأن استمرار الوضع الراهن لحالة العنف وتزعزع الأمن، في بعض مناطق الإقليم هو التحدي الأكبر الذي يواجه جهود التنمية فيها وتحقيق الرفاهية لشعوبها.ويشار أنه منذ اندلاع حركات التمرد الأولية في تسعينيات القرن الماضي في الإقليم وبخاصة في شمالي مالي، أصبح الصراع في مالي إقليميا بشكل متزايد، واتسع نطاقه منذ عام 2018 باتجاه الدول المطلة على خليجي بنين وغينيا في غرب إفريقيا، وتطور من المحاولات الأولية للانفصال في عام 2012 حتى وصل إلى صراع إقليمي، إذ تسبب في مقتل وتشريد السكان وامتلاء مخيمات اللاجئين الذين تتجه أعينهم صوب الشواطئ الأوروبية للهجرة.