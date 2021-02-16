وزيرة التضامن: 400 ألف مستفيد من علاج التعاطي والإدمان

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رؤية الوزارة للحماية الاجتماعية هي تمكين المواطنين من العيش الكريم من خلال سياسات اجتماعية عادلة وبرامج متكاملة اقتصادية وصحية وتعليمية للأسر والفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع إيمانًا بمبادئ تكافؤ الفرص ومحاربة الفقر متعدد الأبعاد وتعزيز رأس المال البشري.وأكدت القباج، خلال كلمتها بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من من المشروعات في القطاع الصحي، اليوم الثلاثاء، أن برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالرعاية الصحية هي المشروطية الصحية للدعم النقدي وتضم الأطفال من 0 - 6 سنوات، واستفاد منها 796 ألفًا، وبلغ عدد الأمهات المستفيدات 685 ألفًا، أما برنامج الألف يوم الأولى فاستفاد منه 80 ألف سيدة حتى الآن.وأضافت أن عدد المستفيدين من علاج التعاطي والإدمان بلغ 400 ألف مستفيد، بالإضافة إلى 40 ألف أسرة مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة.وأشارت إلى أن إجراء مسح شامل بالتعاون بين وزارة الصحة والتضامن، بالإضافة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أسفر عن إجراء عينة شملت 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية (12 حتى 60 سنة) بكل محافظات الجمهورية، وبلغت نسبة المدخنين 27.9%، كما أنه تم الكشف على 303.000 موظف بـ29 وزارة مع التركيز على المرافق الحيوية، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% إلى 2%، كما تم الكشف على 25.000 سائق حافلة مدرسية بجميع المحافظات، وانخفضت النسبة من 12 إلى 1.8%، كما أنه تمت توعية الطلاب بـ17 ألف مدرسة وألف مركز شباب و14 جامعة.