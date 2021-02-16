«الخليج»: تبرئة ترامب تثبت أن الديمقراطية الأمريكية ليست بخير

قالت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الثلاثاء إن تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة "التحريض على التمرد والعصيان" أكدت أن الديمقراطية الأمريكية ليست بخير، وأن الشعبوية والتطرف حاضران بقوة في السياسة والمجتمع.وأضافت تحت عنوان "ترامب البريء" أن الولايات المتحدة في حاجة إلى عملية تعقيم سياسية شاملة لإخراج البلاد من حالة استقطاب لا مثيل لها، حيث يعمل اليمين المتطرف والجماعات العنصرية على تكريس تواجدها وتعزيزه، مشيرة أن جهود الديمقراطيين لإدانة ترامب كانت تحتاج إلى ثلثي مجلس الشيوخ البالغ عدده 100 عضو، لكن التصويت انتهى بتأييد 57 عضوًا مقابل 43، إذ إن سبعة جمهوريين فقط انضموا إلى الديمقراطيين الذين بالغوا على ما يبدو في رهانهم على أن الجمهوريين سوف يتخلون عن ترامب، الأمر الذي دفع الرئيس المنتخب جو بايدن إلى إطلاق تحذير بأن "الديمقراطية هشة ويجب الدفاع عنها دائمًا، وعلينا أن نكون يقظين"..أما نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب فقد وصفت رفض الجمهوريين تحميل ترامب مسؤولية ما جرى يوم السادس من يناير بأنه "واحد من أحلك الأيام، وأكثر الأعمال مخزية في تاريخ أمتنا".وأوضحت الصحيفة أن الصدمة التي أصابت الديمقراطيين كانت لها رد فعل عكسي لدى ترامب، الذي قال في بيان له إن «حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا بدأت لتوها»، وهذا يعني أنه لا يزال يصرّ على أن يلعب دورًا مستقبليًا في الحياة السياسية الأمريكية.واختتمت بالقول إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وما تخللها من مواقف وأحداث، شكلت علامة فاصلة في تاريخ السياسة الأمريكية سوف تكون منطلقًا لمرحلة جديدة ستغيّر وجه أمريكا الذي نعرفه.