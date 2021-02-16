رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخليج»: تبرئة ترامب تثبت أن الديمقراطية الأمريكية ليست بخير

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:21 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
طباعة
قالت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الثلاثاء إن تبرئة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة "التحريض على التمرد والعصيان" أكدت أن الديمقراطية الأمريكية ليست بخير، وأن الشعبوية والتطرف حاضران بقوة في السياسة والمجتمع.

وأضافت تحت عنوان "ترامب البريء" أن الولايات المتحدة في حاجة إلى عملية تعقيم سياسية شاملة لإخراج البلاد من حالة استقطاب لا مثيل لها، حيث يعمل اليمين المتطرف والجماعات العنصرية على تكريس تواجدها وتعزيزه، مشيرة أن جهود الديمقراطيين لإدانة ترامب كانت تحتاج إلى ثلثي مجلس الشيوخ البالغ عدده 100 عضو، لكن التصويت انتهى بتأييد 57 عضوًا مقابل 43، إذ إن سبعة جمهوريين فقط انضموا إلى الديمقراطيين الذين بالغوا على ما يبدو في رهانهم على أن الجمهوريين سوف يتخلون عن ترامب، الأمر الذي دفع الرئيس المنتخب جو بايدن إلى إطلاق تحذير بأن "الديمقراطية هشة ويجب الدفاع عنها دائمًا، وعلينا أن نكون يقظين"..أما نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب فقد وصفت رفض الجمهوريين تحميل ترامب مسؤولية ما جرى يوم السادس من يناير بأنه "واحد من أحلك الأيام، وأكثر الأعمال مخزية في تاريخ أمتنا".

وأوضحت الصحيفة أن الصدمة التي أصابت الديمقراطيين كانت لها رد فعل عكسي لدى ترامب، الذي قال في بيان له إن «حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا بدأت لتوها»، وهذا يعني أنه لا يزال يصرّ على أن يلعب دورًا مستقبليًا في الحياة السياسية الأمريكية.

واختتمت بالقول إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وما تخللها من مواقف وأحداث، شكلت علامة فاصلة في تاريخ السياسة الأمريكية سوف تكون منطلقًا لمرحلة جديدة ستغيّر وجه أمريكا الذي نعرفه.

موضوعات متعلقة

السيسي: الانتهاء من تطبيق التأمين الصحى الشامل خلال 10 سنوات

أم عرضت طفلتها للبيع بـ50 ألف جنيه للنيابة: «مخلفة عيال كتير»

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

غزيرة ورعدية.. «التنبؤ بالفيضان» يوضح خريطة سقوط الأمطار

الصور

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

image description

رياح شديدة تضرب أسيوط وشركة المياه تعلن الطوارئ

image description

قبل افتتاح الرئيس لها.. ننشر صور الوحدات الصحية بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

حملة التلقيح ضد كورونا في البرازيل تسير بوتيرة بطيئة

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك

صالون لمناقشة كتاب «تجديد الفكر الاقتصادي» لإبراهيم العيسوي.. غدًا